2022/06/27 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار، الاثنين، اطلاق رواتب المعين المتفرغ للمستفيدين في بغداد والمحافظات لشهر حزيران الحالي.

وقال عبد الستار في بيان، إن "هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل ‏اكملت الإجراءات الفنية والمالية ‏لاطلاق رواتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات، ‏الدفعة السادسة لشهر حزيران الحالي لسنة 2022".

وأضاف، أن "الهيئة تدعو المستفيدين والمستفيدات للتوجه الى المنافذ ‏المعتمدة من قبل المصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الاجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".‏

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