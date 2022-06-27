وفاة أحد أبطال المسلسل الشهير «وادي الذئاب»

2022/06/27 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الممثل والمخرج النمساوي التركي الشهير عثمان ووبر، المعروف باسم تونكاي كانتارجي، وفي منطقة الوطن العربي باسم «تركي قنطرجي»ـ في مسلسل وادي الذئاب.وجاء إعلان خبر وفاة الممثل الشهير عن طريق الممثل التركي ظافر ألغوز، والذي نشر عبر حسابه في تويت منشوراً قال فيه: «لدي خبر محزن أنا آسف جداً، تعازينا» معلناً أن عثمان ووبر توفي نتيجة نوبة قلبية عن عمر ناهز 62 عاماً، حسب ما نشره موقع «تركيا الآن» الأحد.

ويذكر أن الممثل الشهير ولد في 27 فبراير 1960 في أنقرة من أم تركية وأب نمساوي واشتهر الممثل والمخرج ووبر بشخصيته تونكاي كانتارشي في سلسلة مسلسل وادي الذئاب.ودرس في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول، كما درس في قسم مسرح المعهد الموسيقي الحكومي بجامعة معمار سنان، وبدأ التمثيل في المديرية العامة لمسرح الدولة في تركيا خلال حياته الطلابية، ولعب أدواراً في مسرحيات عدة منها مسرح سان ومسرح كينتر.يذكر أن مسلسل وادي الذئاب هو مسلسل تركي، تم عرضه على قنوات عربية مختلفة منها قناة باللهجة السورية، وتناوبت على نقله في تركيا خمس قنوات مختلفة منذ بداية بثه في 2003.

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