الحسني: الانسجام المتصاعد أهم ما ميّز لاعبي منتخب الناشئين

2022/06/27 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد المنسِّق الإعلامي لمنتخب الناشئين ميثم الحسني، أن ما ميز المنتخب العراقي في مبارياته الثلاثة هو عامل الانسجام الكبير بين لاعبيه من مباراة الى أخرى.وقال الحسني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " الفريق العراقي أكمل مهمة دور المجموعات على أكمل وَجْهٍ، وبعلامة كاملة بلغت تسعَ نقاطٍ من ثلاثة انتصارات وبمستوٍ تصاعدي".وبيّن الحسني، أن " اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولديهم شعور بأن البطولة ستكون عراقية ويجب عدم التفريط بها وتعويض لقب البطولة الذي فقدوه في النسخة الماضية "، مشيراً الى أن " الجهاز الفني واللاعبين مصممون على التعويض وخطف كأس البطولة ، رغم أن الفرق التي تأهلت الى نصف النهائي فرق قوية وليست بالسهلة ". وبين الحسني، أن " كادر تدريب يركز على مباراة الغد أمام المنتخب اللبناني ومن ثم التفكير في المباراة النهائية لكي لا يُحمَّل اللاعبون عبئاً أكبر مما يجب "لافتاً الى أن " المحلل الفني الموجود مع المنتخب يشخص نقاط القوة والضعف في الفرق المنافسة لوضع الخطة المناسبة بما يتلاءم مع قوة الخصم ".أكد المنسِّق الإعلامي لمنتخب الناشئين ميثم الحسني، أن ما ميز المنتخب العراقي في مبارياته الثلاثة هو عامل الانسجام الكبير بين لاعبيه من مباراة الى أخرى.وقال الحسني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن " الفريق العراقي أكمل مهمة دور المجموعات على أكمل وَجْهٍ، وبعلامة كاملة بلغت تسعَ نقاطٍ من ثلاثة انتصارات وبمستوٍ تصاعدي".وبيّن الحسني، أن " اللاعبين على قدر كبير من المسؤولية ولديهم شعور بأن البطولة ستكون عراقية ويجب عدم التفريط بها وتعويض لقب البطولة الذي فقدوه في النسخة الماضية "، مشيراً الى أن " الجهاز الفني واللاعبين مصممون على التعويض وخطف كأس البطولة ، رغم أن الفرق التي تأهلت الى نصف النهائي فرق قوية وليست بالسهلة ". وبين الحسني، أن " كادر تدريب يركز على مباراة الغد أمام المنتخب اللبناني ومن ثم التفكير في المباراة النهائية لكي لا يُحمَّل اللاعبون عبئاً أكبر مما يجب "لافتاً الى أن " المحلل الفني الموجود مع المنتخب يشخص نقاط القوة والضعف في الفرق المنافسة لوضع الخطة المناسبة بما يتلاءم مع قوة الخصم ".

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