أوكرانيا.. مدينة تتعرض لقصف مكثف ونداء عاجل للمدنيين فيها

2022/06/27 | 14:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت السلطات الإقليمية في شرق أوكرانيا المدنيين، الاثنين، على إخلاء مدينة ليسيتشانسك بصورة عاجلة مع تعرضها لهجوم القوات الروسية.

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