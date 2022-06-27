الحكيم يدعو الى إعداد الموازنة وفقا لنسب المحرومية وعدد السكان لتحقيق العدالة والإنصاف

2022/06/27 | 14:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الى إعداد الموازنة وفقا لنسب المحرومية إضافة إلى عدد السكان لتحقيق العدالة والإنصاف.

وقال الحكيم خلال استقباله محافظ الديوانية زهير الشعلان في مكتبه :” يجب الأخذ بعين الاعتبار مستوى المحرومية في محافظة الديوانية، واعداد الموازنة وفقا لنسب المحرومية اضافة إلى عدد السكان لتحقيق العدالة والإنصاف، وضرورة الإهتمام بالزراعة ودعم الفلاحين في المحافظة وتسديد مستحقاتهم ودعمهم بالمكننة الحديثة والأسمدة والبذور ورفع أسعار المنتجات المسوقة منهم إلى الدولة لتتحول الزراعة إلى عملية مربحة تعمر الأرض وتديم عملية الإنتاج وتحقق الأمن الغذائي”.

وشدد الحكيم بعد الاستماع الى المحافظ عن شرح لطبيعة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين، على أهمية الإرتقاء بالواقع الخدمي والعمراني في المحافظة.

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