موجة انسحابات تهدد انتاج النفط في ’كردستان’ وخبير يعلق بشأن التداعيات

2022/06/27 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الاثنين، تداعيات سلبية على خلفية قرار شركة “شلمبرجر”، القاضي بالانسحاب من إقليم كردستان.وقال المرسومي في توضيح اطلعت عليه ايرث نيوز: “قررت شركة شلمبرجر العالمية في رسالة بعثتها إلى وزير النفط الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بعدم العمل في إقليم كردستان وعدم التقديم على أي مناقصة في قطاع النفط والغاز […]

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