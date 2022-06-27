واصفا إياها بعين العراق.. وزير الداخلية: وكالة الاستخبارات حجمت الجريمة المنظمة

2022/06/27 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادزار وزير الداخلية، اليوم الاثنين، مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، فيما قال ان وكالة الاستخبارات حجمت الجريمة المنظمة.

وقالت المكتب الاعلامي للغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد الإنجازات الكبيرة والأعمال البطولية التي سطرها الشجعان في وكالة الاستخبارات سواء في قتل وإلقاء القبض على قيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة، أشاد وزير الداخلية بعمل وكالة الاستخبارات وتكثيف جهودها في عملها الميداني وفي مختلف الاوقات والظروف، مؤكداً انهم عين العراق.

واضاف البيان، ان "هذه الإشادة تاتي خلال الزيارة التي أجراها الوزير، اليوم الإثنين، إلى مقر الوكالة، حيث كان في استقباله "وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية" وعدد من الضباط".

وبحسب البيان، أجرى الوزير جولة في مقر الوكالة، مشيداً بالتطور الكبير فيها ومن جميع النواحي، كما استمع إلى شرح موجز عن أبرز الإنجازات المتحققة".

وأكد الغانمي ان "المعلومات والعمل الاستخباري هو جوهر العمل الامني وأن هذه الوكالة أصبحت من المؤسسات الاستخبارية المهمة التي يشار لها بالبنان بعد ان استطاعت الحصول على معلومات تُرجِمت على الارض بضربات موجعة لقيادات الارهاب وعناصره، فضلا عن تحجيم الجريمة المنظمة"، وفقا للبيان.

من جانبه، أكد وكيل الاستخبارات ان "العراق يستحق من جميع ابناءه ان يكونوا رهن اشارته وان يواصلوا العمل لمستقبل أفضل للأجيال ولكي يعم الامن والازدهار في بلد القيم والحضارات".

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