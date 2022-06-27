متهم يدعي ارتباطه بمسؤولين وقادة أمنيين لغرض الإحتيال

2022/06/27 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

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صدقت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الاثنين، اعترافات المتهم (أ .



ح) الذي ادعى ارتباطه بعلاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة لإنجاز معاملات مواطنين.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المتهم كان يقوم بمساومة مواطنين لإنجاز معاملات مالية في دوائر الدولة، كونه يدعي بوجود علاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة ليكون وسيطا بينهم بعدما كان يستخدم أرقام وهمية ينسبها للمسؤولين ويتصل من جهاز ثان لإقناع ضحاياه بهذه العلاقة".

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