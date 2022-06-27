2022/06/27 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت قيادة سرايا السلام، التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، امرا بطرد ثلاثة من عناصرها بسبب افعالهم الوقحة.

وبحسب وثيقة صادرة بتوقيع المسؤول العام لسرايا السلام، واطلعت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "حفاظاً على سمعة الجـــــهاد والمجـــــاهدين، المسؤول العام لسرايا السلام يعلن براءة السرايا من الافعال الوقحة والمسيئة، لكل من، عمر يونس عباس العرباوي، ووحسين اسماعيل دهام السعدي من قضاء بلد، فضلا عن ميثم عبد الصاحب زبون الساعدي من محافظة ميسان".

هذا وتصدر سرايا السلام بشكل متكرر اوامر باعلان البراء من عدد من مقاتليها لاسباب مختلفة وفقا لبيانات رسمية صادرة عنها، او عن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تتبرأ من ثلاثة اشخاص لأفعالهم ’المسيئة’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا السلام تتبرأ من ثلاثة اشخاص لأفعالهم ’المسيئة’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).