’ضباط 56’.. اعتراف متهمين بانتحال صفة أمنية للإحتيال على المواطنين في نينوى

2022/06/27 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

صدقت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الاثنين، اعترافات المتهم أ .



ح الذي ادعى ارتباطه بعلاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة لانجاز معاملات مواطنين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "المتهم كان يقوم بمساومة مواطنين لانجاز معاملات مالية في دوائر الدولة، كونه يدعي بوجود علاقات مع مسؤولين وقادة امنيين وقضاة ليكون وسيطا بينهم بعدما كان يستخدم أرقام وهمية ينسبها للمسؤولين ويتصل من جهاز ثان لإقناع ضحايا بهذه العلاقة".

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