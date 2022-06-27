2022/06/27 | 14:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تحدد مواعيد اجراء الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023 اعلنت وزارة التربية ، مواعيد الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023 .وذكرت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي، ان المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بان يكون […]

ظهرت المقالة التربية تحدد مواعيد اجراء الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد مواعيد اجراء الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد مواعيد اجراء الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).