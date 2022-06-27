هل تسترضي إدارة بايدن السعودية بجانب إجراء صفقة نووية مع إيران؟ خبير يوضّح لـCNN

2022/06/27 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، إنه من الصعب الموازنة بين العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني من قبل الإدارة الأمريكية، بجانب استرضاء المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن الهدفين "متناقضين"، بحسب تعبيره.

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