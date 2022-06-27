زعيم تحالف العزم يطلق تعهد لأهل صلاح الدين

2022/06/27 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق زعيم تحالف العزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، تعهد الى أهالي محافظة صلاح الين.

وقال السامرائي، في تغريدة له:، “عهداً لأهلنا في صلاح الدين أن نعيد لهم الحقوق ونعمل يداً واحدة بصدق العزم وقوة الحسم بدعم الجماهير ووضوح المسار”.

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