1150 شجرة ضمن قناة الجيش.. ماراثون للدرجات الهوائية في بغداد بهدف تشجيع الزراعة

2022/06/27 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد، الإثنين، انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية بمشاركة 150 رياضياً لتشجيع الزراعة ومكافحة التصحر في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للأمانة، أنّ “الماراثون انطلق تحت شعار “بغداد تزرع”، بمشاركة 150 رياضياً لزراعة 1150 شجرة في قناة الجيش بدعم من أحد المتبرعين”.

وأضاف البيان، أنّ “الماراثون انطلق من مقر أمانة بغداد بساحة الخلاني لغاية قناة الجيش ضمن قاطع بلدية الشعب، بالتعاون مع فريق بغداد الرياضي للدراجات الهوائية، والاتحاد العراقي فرع بغداد للدراجات الهوائية، لتشجيع حملات التشجير وزراعة الأشجار ومكافحة التصحر ودرء تأثير العواصف الترابية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المناطق الخضراء”.

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