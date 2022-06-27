“سرايا السلام” تتبرأ من 3 أشخاص بتهمة ارتكاب “أعمال وقحة”

2022/06/27 | 14:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المسؤول العام لـ “سرايا السلام”، الإثنين، البراءة من ثلاثة أشخاص، نافياً انتماءهم إلى “المؤسسة العسكرية”.

واتهم المسؤول العام، الأشخاص الثلاثة، وفق بيان، بـ “أفعال وقحة ومسيئة”، داعياً عناصر “سرايا السلام” إلى مقاطعتهم.

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