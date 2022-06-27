الهندي يكشف تفاصيل منع نواب من دخول وزارة المالية

2022/06/27 | 14:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب ضياء الهندي تفاصيل ما جرى

بين عدد من النواب وحماية وزارة المالية

اثناء محاولة دخول النواب الى مكتب وزير

المالية موضحا ان حادثة منع دخول مكتب

السيد وزير المالية التي تعرضنا لها انا

وعدد من ا

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