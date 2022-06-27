تشيلسي يعلن رحيل بيتر تشيك

2022/06/27 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن تشيلسي، اليوم الاثنين، رحيل بيتر تشيك المستشار الفني للنادي اللندني، من منصبه، اعتبارا من 30 يونيو الجاري.وأضاف البلوز في بيانه الرسمي: “منذ تعيينه قبل 3 سنوات، قدم تشيك، النصح والإرشاد بشأن جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم وفي جميع أنحاء النادي، مع تعزيز الربط بين فرق الرجال والأكاديمية”.وقال تشيك: “فخور بأداء […]

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