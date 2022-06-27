مركز الأورام السرطانية في البصرة يسجل حالة وفاة كل 12 ساعة

2022/06/27 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقترح عضو مجلس النواب النائب أحمد طه الربيعي، الاثنين، انشاء صندوق وطني لدعم مرضى الاورام السرطانية لاسيما بعد ازدياد الحالات المصابة في محافظة البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية، فيما كشف عن تسجيل المحافظة 60 حالة وفاة شهريا.وقال الربيعي في بيان صحفي اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اعداد الحالات المصابة بالأمراض السرطانية في البصرة والمناطق […]

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