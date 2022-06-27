الرافدين يصدر بياناً بشأن سلف موظفي العقود

2022/06/27 | 14:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، بياناً بشأن سلف موظفي العقود.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “المصرف يمنح سلفة 5 ملايين و10 ملايين لموظفي العقود الموطَّنة رواتبهم على مصرف الرافدين”.واضاف ان “مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة”، لافتا الى ان “فروع المصرف في بغداد […]

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