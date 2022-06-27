الكرملين: روسيا ليست مفلسة وتجميد الغرب لأموالها “سرقة”

2022/06/27 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تقرير لوكالة “بلومبرغ” تحدث عن تخلف روسيا عن سداد ديون خارجية في ظل العقوبات الغربية.وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو غير موافقة على المزاعم عن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية.وأضاف أن موقف القيادة الروسية معروف، حيث أن الغرب جمد أصولا روسية واستخدام الأموال […]

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