جيل التسعينات خارج اسوار الدراسة الصباحية (وثيقة)

2022/06/27 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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وجهت تربية بغداد / الكرخ، اليوم الاثنين، اعماماً الى ادارات المدارس الاعدادية والثانوية، الحكومية والأهلية كافة يقتضي بخروج جيل التسعينات خارج اسوار الدراسة الصباحية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) انه استنادا الى كتاب المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي/مديرية التعليم الثانوي ذي العدد ١٠٥٩ في ٢٠٢٢/٦/٢٤ وعملا بنظام المدارس الثانوي رقم (۲) لسنة ١٩٧٧ المعدل تعتمد الاعمار المشار اليها ادناه أساسا لقبول الطلبة في المدارس النهارية وبخلافه تتعرض إدارة المدرسة للمساءلة القانونية:

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