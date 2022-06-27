الرافدين يصدر بيانا بشأن سلف موظفي العقود

2022/06/27 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، بيانا بشأن سلف موظفي العقود، مبيناً أنها تصل إلى 10 ملايين دينار .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المصرف يمنح سلفة 5 ملايين و10 ملايين لموظفي العقود الموطَّنة رواتبهم على مصرف الرافدين"، مشيرا الى أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

ولفت البيان الى أن "فروع المصرف في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة والرسمية التي تستقبل طلبات الترويج عن السلف والقروض".

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