التربية تحدد مواعيد اجراء اختبارات الطلبة المتقدمين على نظام التسريع

2022/06/27 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، مواعيد الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين على نظام التسريع للعام الدراسي 2022 – 2023.

وذكرت الوزارة في بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، بان يكون موعد اختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي يوم الاثنين المصادف 4 / 7 / 2022، في تمام الساعة الثامنة صباحاً".

وأضافت أنه "يتم اختيار مراكز الاختبار بالقرب من بناية المديرية العامة للتربية، اما اختبارات الدراسة المتوسطة (الثاني متوسط) والدراسة الاعدادية (الخامس / الاحيائي والتطبيقي) يكون يوم الاربعاء الموافق 6 / 7 / 2022، على ان تجري تلك الاختبارات في محافظة بغداد من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات وبالآلية السابقة المحددة".

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