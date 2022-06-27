العملات المشفرة تنهار لكن التكنولوجيا التي تقف وراءها قد توفر مليارات الدولارات

2022/06/27 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمثل المنتجات المقلدة مشكلة كبيرة للمصممين المتميزين في جميع أنحاء العالم: فقد خسرت العلامات التجارية الفاخرة ما قيمته 98 مليار دولار بسبب مبيعات المنتجات المقلدة في عام 2017 وحده.

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