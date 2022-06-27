دراسة: “الوضع الصامت” للهاتف يؤدي إلى آثار نفسية مدمرة

2022/06/27 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت دراسة من أن تفعيل “الوضع الصامت” للهاتف الذكي كوسيلة للمساعدة في مكافحة إدمان الهواتف الذكية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.واكتشف معدو الدراسة من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن كتم الإشعارات يمكن أن يكون “مؤلما نفسيا”، ويجعل مستخدمي الهواتف الذكية يفحصون هواتفهم أكثر وليس أقل، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من “الخوف من […]

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