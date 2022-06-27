التربية تحدد موعد اختبارات التسريع للعام 2022 – 2023

2022/06/27 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار مراكز الاختبار يتم بالقرب من بناية المديرية العامة للتربية.

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