العفو الدولية: ليتوانيا تسيء معاملة اللاجئين العراقيين وترحلهم بشكل غير قانوني

2022/06/27 | 14:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة العفو الدولية، أن معاملة

ليتوانيا الترحيبية للاجئين

الأوكرانيين تتناقض تناقضاً صارخاً مع

تعاملها مع اللاجئين من الشرق الأوسط،

الذين يتم تجاهل حقوقهم عند دخولهم

البلاد عبر بيلاروس.

وذكرت الم

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