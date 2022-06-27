2022/06/27 | 15:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B3COXH6X6QE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تظاهرة منتسبو الصحوات امام وزارة النفط - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٣٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تظاهرة منتسبو الصحوات امام وزارة النفط - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٣٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).