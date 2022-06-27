المالكي: البلاد مقبلة على عملية إصلاح اقتصادي

2022/06/27 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى العراق استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة لدى العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون .وجرى خلال اللقاء البحث في مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين ، فضلا عن مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والحوارات الجارية من اجل […]

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