الرافدين: سلف لموظفي العقود بقيمة 10 ملايين دينار

2022/06/27 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، أن سلف موظفي العقود في دوائر الدولة تصل إلى 10 ملايين دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "المصرف يمنح سلفة 5 مليون و10 مليون لموظفي العقود الموطَّنة رواتبهم على مصرف الرافدين".

وأضاف، أن "مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة"، متابعاً أن "فروع المصرف في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة والرسمية التي تستقبل طلبات الترويج عن السلف والقروض".

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