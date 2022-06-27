ضبط حاويتين مخالفتين لشروط الاستيراد بمنفذ ميناء أم قصر الأوسط

2022/06/27 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط حاويتين مخالفتين لشروط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكن من ضبط حاويتين تحتويان مادة (السيراميك) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد لكونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني".

وأضاف البيان، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتهما إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الأوسط".

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