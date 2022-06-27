السودان يستدعي سفيره بأديس آبابا بعد

2022/06/27 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، ما اعتبرته جريمة نكراء أقدم عليها الجيش الإثيوبي، "تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي".

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