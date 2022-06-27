وطني الصالات باللون الاخضر في نهائي كأس العرب

2022/06/27 | 15:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد قبل قليل، المؤتمر الفني لنهائي كأس العرب بكرة القدم للصالات الذي تستضيفه السعودية غداً الثلاثاء.وسيواجه المنتخب العراقي نظيره المغربي في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.وسيرتدي المنتخب العراقي اللون الاخضر بالكامل، فيما سيخوض المنتخب المغربي المباراة باللون الأبيض.وستنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد.

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