للتخلص من التوتر والقلق قبل الامتحان..8 نصائح

2022/06/27 | 15:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دائمًا وقت الامتحان يكون هناك رعب وتوتر وقلق زائد عند اللزوم عند الطالب، ما يجعله يخاف كلما تذكرة رهبة الامتحان، ويكون عليه الكثير من الضغط، برغم أنه قد يكون الضغط مفيد في وقت الامتحان، عند الشعور بالتوتر يكون الدماغ يفرز مستوى عال من الكورتيزول والتي يمكن أن تخطئ الطريقة التي نفكر بها، ولهذا […]

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