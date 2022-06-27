الكرملين يعلق على عزم الغرب حظر الذهب الروسي

2022/06/27 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على تهديدات الغرب بحظر الذهب الروسي، وأفاد بأنه إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها، فهناك أسواق أخرى. وقال المسؤول الروسي للصحفيين، إن “سوق المعادن النفيسة عالمية، إنها كبيرة جدا وضخمة ومتنوعة للغاية.وكما هو الحال مع جميع السلع الأخرى، إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها بسبب […]

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