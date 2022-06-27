طقس العراق.. ارتفاع في الحرارة لـ 50 درجة بدءا من الغد

2022/06/27 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع المتنبئ الجوي احمد التميمي، اليوم الثلاثاء، استمرار نشاط رياح البوارح خلال هذا الاسبوع على المناطق الجنوبية بهبات تتجاوز ال50 km ساعه خلال النهار.

وقال التميمي في لإيضاح تابعته (بغداد اليوم) "استمرار هذا النشاط اكثر خلال نهاية الاسبوع ومطلع الاسبوع المقبل (الخميس والجمعة والسبت هبات تتجاوز ال60) وفرص الغبار الخفيف وارد في المناطق المكشوفة مع عودة ارتفاع درجات الحرارة المقاربة لل50 بداية من نهار يوم غد".

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