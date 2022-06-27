المالية توافق على رفع الغبن عن الشهادة الاعدادية بشرط (وثيقة)

2022/06/27 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدرت وزارة المالية، موافقتها على رفع الغبن عن الشهادة الاعدادية .

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، موجهة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، أنه "لا مانع لدى الوزارة بترفيع حملة الشهادة الاعدادية الى (درجة ثالثة ) بشرط عدم صرف فروقات مالية".

وهذا نص الوثيقة:

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