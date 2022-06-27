2022/06/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#أمان_صقر من قصاصات ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا حلمنا - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#أمان_صقر من قصاصات ..
أمان صقر يا حلمنـــــــــا يا حلمـــــــــــــنا المفتوح // إمتى الزمان ح يبوح ..؟وما فيش خيار مطروح // حنروح ..
منين ما تروحيا حلم ..
لو مسموح // نعرف أوان البوحلو شلْتك..
تاريخ ممسوح // حنروح ..
منين ما تروحلوْ ح تصدّق امبارح // وتصدّ الهوى الجارحيفضل هواك ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يا حلمنا - أمان صقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يا حلمنا - أمان صقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).