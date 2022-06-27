يا حلمنا - أمان صقر

2022/06/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أمان_صقر من قصاصات ..



أمان صقر يا حلمنـــــــــا يا حلمـــــــــــــنا المفتوح // إمتى الزمان ح يبوح ..؟وما فيش خيار مطروح // حنروح ..



منين ما تروحيا حلم ..



لو مسموح // نعرف أوان البوحلو شلْتك..



تاريخ ممسوح // حنروح ..



منين ما تروحلوْ ح تصدّق امبارح // وتصدّ الهوى الجارحيفضل هواك ......





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