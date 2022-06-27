ربما الخطأ أننا فوق الأرض والشهداء تحتها..!! - حسن أحراث

2022/06/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث الاعتراف بالعجز أو الفشل ليس دائما هزيمة.



كما أنه ليس دائما مُحفزا لرفع التحدي ومواصلة المسير.



ففي كثير من الأحيان، يكون هذا الاعتراف بداية للتراجع والتخاذل وقتل الذاكرة النضالية الشاهدة والشهيدة، أو بمعنى آخر "عندما يصير الدم ماء".



إن الصدق يكمن في الجهر بالحقيقة رغم مرارتها وفي نفس الآن القبض على الجمر.



وهي حال المناضل الثوري الذي يشُدّ بالنواجد على بوصلته الحارقة.



والاعتراف بهذا المعنى ليس إلا ......





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