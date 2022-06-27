طبيبة نساء وولادة تشرح لـCNN كيف سيؤثر حظر الإجهاض على صحة المرأة

2022/06/27 | 15:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبكة CNN تتحدث إلى الدكتورة جينيفر غونتر، طبيبة أمراض النساء والولادة، حول كيفية تأثير قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء قضية "رو ضد ويد"، والذي بموجبه تُحرم المرأة من حقها الدستوري الفيديرالي بالإجهاض، على صحة النساء.وتناقش الطبيبة عواقب القرار، مثل ارتفاع معدل معاناة النساء من الفقر ومضاعفات الحمل والوفاة من مضاعفات الأمومة والحمل.

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