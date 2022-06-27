مسؤول: سنتابع تنفيذ اتفاق وزيري داخلية العراق وايران حول الأربعين

2022/06/27 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مراسم زيارة ذكرى أربعين الحسين (ع) عملا ثقافيا كبيرا.

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