القضاء يصدّق أقوال محتالين انتحلوا صفة ضباط وإدعوا ارتباطهم بمسؤولين وقادة أمن

2022/06/27 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق نينوى، اليوم

الإثنين، اعترافات متهمين بانتحال صفة

ضباط في الشرطة الاتحادية.

وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس

القضاء الأعلى، أنه "من خلال التحقيقات

مع المتهمين اعترفوا باستخدامهم طرق

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