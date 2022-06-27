الصحة تتوقع موجات جديدة من وباء كورونا: الإصابات الجديدة لغير الملقحين

2022/06/27 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الاثنين، ظهور موجات جديدة لفيروس

كورونا، مشددة على ضرورة تلقي اللقاحات

المضادة للمرض.

وقالت عضو الفريق الإعلامي للوزارة،

ربى فلاح، إن الوزارة تتوقع ظهور موجات

وبائية

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