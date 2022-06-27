بعد انسحاب الصدر.. خلاف جديد بين قيادات

2022/06/27 | 15:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قيادي في الإطار التنسيقي الجامع

للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري،

اليوم الاثنين، عن وقوع خلافات جديدة

بين قوى الإطار.

وقال القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن

اسمه، إن الخلاف الجديد يتعلق بقضية حل

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