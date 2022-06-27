تقرير وكالة AP حول زيارة الكاظمي الى ايران

2022/06/27 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / فهد الجبوري ..في تقرير لها من العاصمة الإيرانية طهران ، قالت وكالة اسوشييتد بريس الأمريكية AP أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي التقى مع المسؤولين الإيرانيين الأحد في نطاق زيارة تستهدف احياء مفاوضات الوساطة بين ايران والسعودية .ونقلت عن التلفزيون الحكومي الإيراني قوله ان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي استقبل رسميا […]

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