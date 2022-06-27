2022/06/27 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهد النائب عن دولة القانون، مهند الخزرجي، اليوم الاثنين بمتابعة ملف مستشفيات الدجيل المتلكئة.وقال الخزرجي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “من المؤسف ان تتعرض مدينة الدجيل من تهميش واقصاء لحقوقها الاساسية لاسيما وان مدينة الدجيل عرفت بمواقفها في التصدي لطاغية المقبور وصمودها وتصديها للهجمة الارهابية عام 2014 الا انها لم […]

ظهرت المقالة الخزرجي يتعهد بمتابعة ملف مستشفيات الدجيل المتلكئة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزرجي يتعهد بمتابعة ملف مستشفيات الدجيل المتلكئة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزرجي يتعهد بمتابعة ملف مستشفيات الدجيل المتلكئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).