"مهزلة".. روسيا ترد على "مزاعم" التخلف عن سداد ديونها

2022/06/27 | 15:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين "لا أساس لوصف هذا الوضع بأنه تخلّف عن السداد"، وذلك بعدما انقضت، الأحد، مهلة إجراء عملية دفع رئيسية.

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