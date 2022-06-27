ضبط حاويتين مخالفتين في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

2022/06/27 | 15:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الإثنين، ضبط حاويتين مخالفتين لشروط الإستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “منفذ ميناء أم قصر الأوسط بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، تمكن من ضبط حاويتين تحتويان مادة (السيراميك) مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد، لكونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء.

وأضاف البيان، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتهما إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الأوسط”.

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