الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها في أسبوعين

2022/06/27 | 15:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين بدعم من أسهم شركات التعدين والنفط، كما أدى تخفيف إجراءات الحد من تفشي "كوفيد-19" في الصين إلى زيادة أسعار السلع.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% ليعكس ارتفاعا حادا شهدته وول ستريت في نهاية الأسبوع بفعل تهدئة المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر الفرعي لأسهم شركات النفط 1.5% والمؤشر الفرعي لشركات التعدين 3%، وفقا لـ"رويترز"، مع تعافي أسعار السلع بعد خسائر تكبدتها مؤخرا بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت أسهم شركتي لوي فيتون وريشمون لتجارة التجزئة الفاخرة، واللتين تعتمدان على الصين في الجزء الأكبر من عائداتهما، بنسبة 0.8% و2.4% على التوالي.

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