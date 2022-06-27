2022/06/27 | 15:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر خبراء في بريطانيا من احتمال ظهور جائحة جديدة رمزوا إليهم بالحرف “X”، داعين إلى تعزيز الاستعدادات لمواجهة هذه الإمكانية.وبعد العثور على بقايا فيروس شلل الأطفال في مياه الصرفي في مناطق متفرقة في العاصمة البريطانية للمرة الأولى منذ 40 عاما، حذر خبير في الأمراض من احتمال حدوث شيء في الأفق، وفق صحيفة […]

ظهرت المقالة بعد كورونا وجدري القرود..



مخاوف من جائحة اسمها “X” أولاً على ايرث نيوز.

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